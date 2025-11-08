¿Cómo quedó el MUNDIAL de F1 tras el Sprint del GP de Brasil?

Lando Norris ha ampliado su ventaja en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 luego de la carrera de velocidad del Gran Premio de Brasil.

El corredor británico se llevó la victoria en el Sprint en Interlagos, mientras que su rival en el Mundial, Oscar Piastri, sufrió un incidente en en las primeras vueltas que lo obligó a abandonar la sesión.

Por lo tanto, el australiano no sumó puntos y se complica su sueño del título. Mientras tanto, el otro candidato, Max Verstappen, tampoco sumó un gran número de puntos.

De hecho, el neerlandés quedó preocupado por el pobre rendimiento de su auto de cara a la clasificación y la carrera del domingo. Los corredores que sumaron puntos en la carrera de velocidad fueron: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton y Gasly.

Campeonato de Pilotos F1 2025

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?

Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.

El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

