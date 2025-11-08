¿Cómo quedó el MUNDIAL de F1 tras el Sprint del GP de Brasil?
Lando Norris ha ampliado su ventaja en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 luego de la carrera de velocidad del Gran Premio de Brasil.
El corredor británico se llevó la victoria en el Sprint en Interlagos, mientras que su rival en el Mundial, Oscar Piastri, sufrió un incidente en en las primeras vueltas que lo obligó a abandonar la sesión.
Por lo tanto, el australiano no sumó puntos y se complica su sueño del título. Mientras tanto, el otro candidato, Max Verstappen, tampoco sumó un gran número de puntos.
De hecho, el neerlandés quedó preocupado por el pobre rendimiento de su auto de cara a la clasificación y la carrera del domingo. Los corredores que sumaron puntos en la carrera de velocidad fueron: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton y Gasly.
Campeonato de Pilotos F1 2025
- 1. Lando Norris 365 puntos
- 2. Óscar Piastri 356 puntos
- 3. Max Verstappen 326 puntos
- 4. George Russell 264 puntos
- 5. Charles Leclerc 214 puntos
- 6. Lewis Hamilton 148 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 104 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 41 puntos
- 10. Fernando Alonso 40 puntos
- 11. Isack Hadjar 39 puntos
- 12. Carlos Sainz 38 puntos
- 13. Oliver Bearman 32 puntos
- 14. Lance Stroll 32 puntos
- 15. Liam Lawson 30 puntos
- 16. Esteban Ocon 30 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 21 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?
Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.
El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Fernando Alonso
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|George Russell
|7
|Pierre Gasly
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Liam Lawson
|12
|Alexander Albon
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Lance Stroll
|16
|Franco Colapinto
|17
|Max Verstappen
|18
|Charles Leclerc
|19
|Lewis Hamilton
|20
|Yuki Tsunoda
