OFICIAL: Franco Colapinto asegura su FUTURO en F1 para 2026 con Alpine

Franco Colapinto ha asegurado su futuro en la Fórmula 1 luego de que Alpine anunció la renovación de su contrato para el Campeonato Mundial 2026.

El equipo francés informó de la decisión mediante una publicación en sus canales oficiales de redes sociales. Esto fue lo que escribieron en el post: "Vamos Nene. Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación".

La noticia llegó luego de meses de rumores sobre la continuidad del corredor argentino; sin embargo, en las últimas semanas llamó la atención que Franco venció a Pierre Gasly, lo que pudo haber decantado la determinación sobre su asiento.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

