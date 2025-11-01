close global

﻿
Colapinto at Alpine

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

Aloisio Hernández
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto y su anuncio por la renovación con Alpine ha generado cierta indignación en el continente europeo.

En RacingNews365 han criticado la decisión de la escudería francesa por continuar con el corredor argentino. Esto fue lo que escribieron: "Levanta las cejas el aparente desinterés del equipo en explorar alternativas más allá de su grupo actual, particularmente teniendo en cuenta las dificultades en curso de Colapinto desde que asumió el asiento seis rondas en la temporada y la limitada experiencia de Aron en la F1.

"Colapinto ha mostrado destellos de ritmo, pero a menudo tiene que ir más allá del límite para extraerlo, lo que lo acorrala para cometer errores. En este punto, su reputación como propenso a errores está respaldada por amplias pruebas.

"Hay mejores opciones disponibles para el Equipo Enstone, tanto dentro como fuera del paddock de F1, y tanto a corto como a largo plazo. Aunque la mejor opción en este momento puede requerir algo de paciencia y un proceso de eliminación.

"Colapinto permanecerá disponible para Alpine a fin de año. También lo será su sustancial respaldo financiero, que cada vez más parece ser el factor decisivo detrás de este compromiso prematuro", señalaron.

Relacionado: TODO sobre la supuesta NUEVA NOVIA de Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Franco Colapinto Alpine

