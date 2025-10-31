TODO sobre la supuesta NUEVA NOVIA de Franco Colapinto
TODO sobre la supuesta NUEVA NOVIA de Franco Colapinto
Franco Colapinto se ha visto inmerso en una nueva polémica luego de que lo hayan relacionado en una relación con una personalidad del espectáculo.
Según reportaron en el medio de comunicación "LAM", el corredor argentino habría comenzado una nueva relación sentimental: "NUEVO ROMANCE: FRANCO COLAPINTO Y MERI DEAL, LA EXCANTANTE DE "TOCO PARA VOS"", reportaron.
La información fue acompañada de un video en el que se puede ver al corredor argentino y que se habría tomado, según lo dicho por ellos, tras el pasado Gran Premio de México.
No es la primera vez que el piloto sudamericano se ve envuelto en este tipo de noticias; sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que la conversación alrededor de él fuera de algo diferente a su futuro.
Relacionado: ¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Noticias Hoy: Traición de Bottas; Opciones de retiro; Revela secreto de Cadillac
- 2 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: Nuevo romance; Pista de renovación; Promesa para Brasil
- 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Sainz es acusado; Alonso sufre filtración
- Hoy 04:00
Checo Pérez RESPONDE si ya le ganó el LIDERAZGO de Cadillac a Valtteri Bottas
- Hoy 03:00
La PROMESA de Franco Colapinto para el próximo GP de Brasil
- Hoy 02:00
¡Checo Pérez DESTAPA SECRETO de Cadillac para 2026!
- Hoy 01:13
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre