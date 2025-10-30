¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
Franco Colapinto ha tomado con humor el desastre de temporada que ha presentado Alpine en 2025.
En palabras a ESPN tras el Gran Premio de México, el corredor argentino compartió sus expectativas de cara al próximo GP de Brasil: "Brasil es el Gran Premio de casa. Van a ir muchos argentinos, tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos.
"Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado, lo bueno es que peor no se puede ir. Así que nada, de acá para arriba", señaló el piloto sudamericano.
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
