Franco Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ahora se reveló el momento exacto en el que la escudería tomo la decisión con el corredor argentino.

Según se relató en Carburando Radio, un duelo directo con Paul Aaron fue definitivo para el futuro del piloto sudamericano: "Franco es un chico competitivo, es así su temperamento y su carácter y quería asesinarlo a Aaron y de hecho lo asesinó, le sacó más de medio segundo a uno de los pilotos de reserva para mí con más talento.

"Era una práctica muy importante para el Estonio porque podía meterse en la conversación para el futuro y bueno, la verdad que Franco estaba en modo killer y le pudo hacer una diferencia realmente significativa para lo que esperan ahí en el equipo", comentaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

