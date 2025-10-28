PROBLEMAS en la renovación de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto y su renovación en Alpine ha enfrentado algunos problemas que provocaron el retraso en su anuncio oficial.

Jorge Peiró, periodista argentino, reveló en FORMULA LEAL el estado actual en el que se encuentran las negociaciones sobre el nuevo acuerdo del piloto sudamericano en la escudería francesa.

"Está hecho. No se ha dicho antes porque el clima en Alpine no estaba para anuncios después del GP de EEUU, no porque no guste o sea lento. Por cuestión de marketing Brasil es la carrera, hay muchas probabilidades de que la programación sea anunciada durante los próximos días, queda esperar un poquito más", informó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

