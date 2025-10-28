URGENTE: Franco Colapinto podría TRAICIONAR a Checo Pérez

Franco Colapinto estaría cerca de traicionar a Sergio Pérez con su peor enemigo y el que le arruinó la carrera.

De acuerdo con Jorge Koechlin, periodista de AutoMundo, escribió lo siguiente en su cuenta oficial de X.com: "Horner se puede convertir en el manager de Franco Colapinto", informó.

Recordar que el directivo británico coincidió con Checo Pérez durante su etapa en Red Bull Racing y, aunque él fue quién decidió ficharlo en un principio, al final fue muy crítico con el mexicano por su rendimiento.

De hecho, la situación dentro de la escudería de Milton Keynes con Horner era tan mala, que terminó siendo despedido luego de meses rodeado de polémicas y cuestionamientos.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

