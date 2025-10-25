ÚLTIMA HORA: Ferrari DA LUZ VERDE a Checo Pérez

Ferrari ha roto el silencio de forma oficial con respecto a las sesiones de pruebas que hará el corredor mexicano con la Scuderia.

Fred Vasseur, en palabras publicadas por ESPN, dijo lo siguiente sobre el piloto nacido en Jalisco durante el fin de semana del Gran Premio de México: “Cedimos dos de nuestros días de pruebas de TPC a Cadillac (prueba con autos anteriores).

"Checo está ayudando, porque es un piloto icónico en México. Pero al final, creo que los aficionados aquí también están enamorados de la F1, no solo de Checo. El entusiasmo sigue ahí, y seguirá ahí por mucho tiempo.

“Creo que el reto para Cadillac es enorme. Diría que el problema no es tanto el auto. Curiosamente, es más la logística: la configuración del garaje, la infraestructura, los sistemas informáticos, etc. Y creo que es una buena prueba para que lo tengan todo listo, comentó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

