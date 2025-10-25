Sergio Pérez ha sorprendido con nueva información con respecto a su futuro retiro de la Fórmula 1.

El corredor de Cadillac habló con ClaroSports y dejó novedades muy importantes sobre sus próximos pasos en la máxima categoría: "Es muy difícil saber si Cadillac será mi último equipo.

"En la Fórmula 1 cambia todo muy rápido, pero entro con ese objetivo. Yo creo que Cadillac es mi último equipo, es el equipo que me regresó, es el equipo que me dio la oportunidad, es el equipo que quiero, que es mi proyecto para terminar mi carrera en la Fórmula 1.

"Nada me daría más gusto que retirarme dejando a Cadillac como un equipo muy exitoso", reveló el piloto nacido en Jalisco.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

