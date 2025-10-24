URGENTE: Confirman CASTIGO a Red Bull por culpa de Pato O’Ward

La FIA ha hecho oficial un castigo en contra de Red Bull Racing por un incidente en el que se vio involucrado Patricio O'Ward en la FP1 del Gran Premio de México.

El organismo rector del automovilismo publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales sobre la decisión que tomaron tras la investigación de lo sucedido entre el rookie Arvin Lindblad y el corredor mexicano.

Esto fue lo que determinaron: "Ambos pilotos coincidieron en que el equipo de Lindblad no aprovechó toda la información disponible para dar instrucciones precisas, y que el propio Lindblad pudo haber elegido una línea diferente para permitir un rebase más seguro. O’Ward afirmó que nunca se sintió en peligro y mantuvo el control total de su auto.

"No obstante, las acciones de Lindblad constituyeron una obstrucción innecesaria y, objetivamente, potencialmente peligrosa. Como el incidente ocurrió durante una práctica libre y no tuvo consecuencias deportivas, los comisarios decidieron emitir una advertencia al piloto y al equipo", informaron.

Relacionado: Pato O'Ward, ENTRE LOS MEJORES; Franco Colapinto, Top 10 en FP1 del GP de México

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de México?

El Gran Premio de Estados Unidos apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Austin significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Circuito de las Americas no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que Verstappen se adueñó por completo de la carrera y en la parte delantera de la parrilla no hubo muchos cambios.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la sexta posición de la carrera y Antonelli no logró sumar puntos por culpa de Carlos Sainz. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en cuarto lugar, dando la mayor cosecha de puntos en la temporada.

1. McLaren 678 puntos

2. Mercedes 341 puntos

3. Ferrari 334 puntos

4. Red Bull Racing 331 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

6. Kick Sauber 59 puntos

9. Haas 48 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!