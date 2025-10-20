close global

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Estados Unidos

Nazario Assad De León
El Gran Premio de Estados Unidos apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Austin significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Circuito de las Americas no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que Verstappen se adueñó por completo de la carrera y en la parte delantera de la parrilla no hubo muchos cambios.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la sexta posición de la carrera y Antonelli no logró sumar puntos por culpa de Carlos Sainz.

En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en cuarto lugar, dando la mayor cosecha de puntos en la temporada.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Estados Unidos?

  • 1. McLaren 678 puntos
  • 2. Mercedes 341 puntos
  • 3. Ferrari 334 puntos
  • 4. Red Bull Racing 331 puntos
  • 5. Williams 111 puntos
  • 6. Racing Bulls 72 puntos
  • 7. Aston Martin 69 puntos
  • 6. Kick Sauber 59 puntos
  • 9. Haas 48 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

