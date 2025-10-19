Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive

El Gran Premio de Estados Unidos demostró de nuevo que como talento al volante, lo de Max Verstappen está por encima de cualquier otro piloto en la parrilla.

Verstappen se llevó el primer lugar en la carrera en Austin, donde el podio junto a él lo completaron Charles Leclerc y Lando Norris.

El Circuito de las Américas culminó sus actividades con una carrera mucho más tranquila que las anteriores de la temporada, siguiendo la tendencia de las últimas temporadas aquí.

A pesar de que el inicio tuvo cierta dosis de drama, después de que un choque entre Carlos Sainz y Andrea Kimi Antonelli en la vuelta ocho, dejando fuera al español.

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras testimoniales, donde la primera vez que lo enfocó la transmisión fue en la vuelta número 23, pero logró acabar en la décima posición para ganar un punto.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada bastante mejor que el de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto.

Del lado de Mercedes, ambos pilotos se vieron superados y no pudieron competir como en otras ocasiones, ya que Antonelli se vio afectado por el incidente con Sainz, mientras Russell apenas logró llegar a la sexta posición.

Ferrari, por su parte, logró un resultado importante, ya que Hamilton acabó en cuarto lugar mientras Leclerc terminó la carrera en la tercera posición.

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

