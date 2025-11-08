Lando Norris ganó el Sprint Race del Gran Premio de Brasil, luego de aprovechar el choque de Oscar Piastri y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

La carrera de velocidad comenzó sin muchos movimientos, con Verstappen ganando posiciones para ponerse P5. En la vuelta 6, Franco Colapinto perdió el control de su auto y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva. Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.

En la reanudación, ya no tuvimos grandes cambios y las últimas vueltas de la carrera tuvimos dos duelos clave. La persecución de Kimi Antonelli a Norris por la victoria y, Fernando Alonso defendiéndose de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por la P5.

Al final, el Mercedes no pudo rebasar al McLaren y solamente Leclerc fue capaz de superar al bicampeón del mundo. Hamilton no pudo hacer el rebase debido a que Gabriel Bortoleto se pegó en la última vuelta y provocó la salida de una bandera amarilla.

GP de Brasil: Sprint

¿Qué pasó en la Sprint Qualy del GP de Brasil?

Fernando Alonso brilló en la clasificación al Sprint Race del Gran Premio de Brasil al meterse en el Top 5, por delante de Max Verstappen. Kimi Antonelli fue la sorpresa de la qualy al quedar en P2, apenas 0.097 segundos por detrás de Lando Norris. Oscar Piastri finalizó tercero, por delante de George Russell y Alonso.

El resto del Top 10 fue: Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg. Charles Leclerc provocó de forma accidental la eliminación de Lewis Hamilton en la segunda ronda de la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Brasil.

El corredor monegasco sufrió un accidente en los últimos segundos de la SQ2 que le provocó un trompo y dejándolo atravesado en la pista. Por lo tanto, los comisarios se vieron obligados a sacar una bandera amarilla. Sin embargo, esto terminó por arruinar el intento final de Hamilton, quien venía por detrás y se vio forzado a reducir su velocidad. Al ya no poder terminar su giro, no mejoró su tiempo y quedó fuera junto a Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Carlos Sainz explotó contra Williams por su eliminación en la primera ronda de la Sprint Qualy del Gran Premio de Brasil. El corredor español emitió un durísimo mensaje por la radio luego de quedar en último lugar de SQ1: "Esta es la peor ejecución que he visto en mi vida", dijo el número 55. Junto al piloto nacido en Madrid, quedaron fuera Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Franco Colapinto.

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Max Verstappen 7 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Nico Hulkenberg 11 Lewis Hamilton 12 Alexander Albon 13 Pierre Gasly 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Liam Lawson 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Carlos Sainz

