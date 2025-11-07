INSÓLITO: Charles Leclerc provoca ELIMINACIÓN de Lewis Hamilton en Sprint Qualy
Charles Leclerc provocó de forma accidental la eliminación de Lewis Hamilton en la segunda ronda de la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Brasil.
El corredor monegasco sufrió un accidente en los últimos segundos de la SQ2 que le provocó un trompo y dejándolo atravesado en la pista. Por lo tanto, los comisarios se vieron obligados a sacar una bandera amarilla.
Sin embargo, esto terminó por arruinar el intento final de Hamilton, quien venía por detrás y se vio forzado a reducir su velocidad. Al ya no poder terminar su giro, no mejoró su tiempo y quedó fuera junto a Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.
¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?
Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.
Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.
En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.
Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.
