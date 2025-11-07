ÚLTIMA HORA: FIA anuncia CASTIGO a Lewis Hamilton para Brasil

La FIA anunció su decisión con respecto a la investigación bajo a la que sometieron a Lewis Hamilton por un incidente en la Sprint Qualy del Gran Premio de Brasil.

El organismo rector del automovilismo compartió mediante un comunicado oficial que el siete veces campeón del mundo recibió un castigo por infringir las reglas relacionadas con las banderas amarillas.

"Decisión: el piloto Lewis Hamilton recibió una reprimenda oficial por conducción. Esta es su primera advertencia de la temporada. Los comisarios escucharon el testimonio del piloto del coche número 44, así como del representante del equipo, y revisaron videos, telemetría y las imágenes a bordo. Durante la audiencia, el británico explicó que no vio la señal luminosa.

"Las imágenes a bordo confirmaron que el aviso estuvo encendido solo una fracción de segundo antes de que el piloto pasara por el punto, y que su atención estaba centrada en el punto de giro, mirando hacia el lado derecho de la pista. Por ello, los comisarios consideraron creíble que no percibiera la señal visual. Sin embargo, Hamilton reconoció que sí vio el coche de Leclerc detenido a un costado y una luz verde más adelante.

"Lo que debía hacerle entender que se encontraba, al menos, en un sector con bandera amarilla. En consecuencia, estaba obligado a reducir visiblemente la velocidad. Al analizar la telemetría, los comisarios observaron que el piloto vaciló al aplicar el acelerador, pero no disminuyó la velocidad como exigen las normas.

"En situaciones similares en el pasado, se ha considerado apropiado imponer una reprimenda en lugar de la sanción estándar de cinco posiciones en la parrilla. En aras de mantener la consistencia, los comisarios determinaron que una advertencia era suficiente también en este caso", explicaron.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

