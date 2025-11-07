La REACCIÓN de Lewis Hamilton tras ser ARRUINADO por Charles Leclerc en Brasil

Lewis Hamilton reaccionó al incidente de Charles Leclerc que lo arruinó en la clasificación a la carrera de velocidad del Gran Premio de Brasil.

El corredor siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente a la prensa tras quedar eliminado en la SQ2 de la Sprint Qualy por culpa del incidente de su compañero de equipo: "Sí, definitivamente no ayudó la bandera amarilla.

"No fue porque no lo intentáramos. Simplemente parecía que... El equipo pensaba que éramos mucho más rápidos. Lo dimos todo y, al final, eso es lo más importante: simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos", apuntó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

