Fernando Alonso brilló en la clasificación al Sprint Race del Gran Premio de Brasil al meterse en el Top 5, por delante de Max Verstappen.

Kimi Antonelli fue la sorpresa de la qualy al quedar en P2, apenas 0.097 segundos por detrás de Lando Norris. Oscar Piastri finalizó tercero, por delante de George Russell y Alonso.

El resto del Top 10 fue: Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg. Charles Leclerc provocó de forma accidental la eliminación de Lewis Hamilton en la segunda ronda de la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Brasil.

El corredor monegasco sufrió un accidente en los últimos segundos de la SQ2 que le provocó un trompo y dejándolo atravesado en la pista. Por lo tanto, los comisarios se vieron obligados a sacar una bandera amarilla. Sin embargo, esto terminó por arruinar el intento final de Hamilton, quien venía por detrás y se vio forzado a reducir su velocidad. Al ya no poder terminar su giro, no mejoró su tiempo y quedó fuera junto a Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Carlos Sainz explotó contra Williams por su eliminación en la primera ronda de la Sprint Qualy del Gran Premio de Brasil. El corredor español emitió un durísimo mensaje por la radio luego de quedar en último lugar de SQ1: "Esta es la peor ejecución que he visto en mi vida", dijo el número 55. Junto al piloto nacido en Madrid, quedaron fuera Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Franco Colapinto.

GP de Brasil 2025: Sprint Qualy

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Max Verstappen 7 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Nico Hulkenberg 11 Lewis Hamilton 12 Alexander Albon 13 Pierre Gasly 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Liam Lawson 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Carlos Sainz

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con una serie de carros por todos lados de la pista saliéndose con afán de rebasar incluso por fuera de límites de manera ilegal.

Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36, mientras Sainz abandonó en la última vuelta, causando un polémico Virtual Safety Car.

En cuánto a los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó segundo, aumentando la distancia en el número de podios entre ambos. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

1. Lando Norris 357 puntos

2. Óscar Piastri 356 puntos

3. Max Verstappen 321 puntos

4. George Russell 258 puntos

5. Charles Leclerc 210 puntos

6. Lewis Hamilton 146 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 97 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Nico Hülkenberg 41 puntos

10. Isack Hadjar 39 puntos

11. Carlos Sainz 38 puntos

12. Fernando Alonso 37 puntos

13. Oliver Bearman 32 puntos

14. Lance Stroll 32 puntos

15. Liam Lawson 30 puntos

16. Esteban Ocon 30 puntos

17. Yuki Tsunoda 28 puntos

18. Pierre Gasly 20 puntos

19. Gabriel Bortoleto 19 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

