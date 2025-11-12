Antonelli REVELA PROBLEMAS con Russell como compañero
Antonelli REVELA PROBLEMAS con Russell como compañero
Andrea Kimi Antonelli reveló los problemas que tiene con George Russell como compañero de equipo en Mercedes.
El piloto italiano, en declaraciones recogidas por FormulaPassion.it, dijo lo siguiente sobre los cambios que ha sufrido su relación con el corredor británico: "Mi relación con George está cambiando, sin duda.
"Es normal que no esté contento por haber quedado detrás de mí, igual que yo nunca estoy contento cuando voy por detrás. La relación ha cambiado y seguirá cambiando.
"Pero hay mucho respeto entre nosotros y una gran dinámica en el equipo, porque nos exigimos mutuamente. Este fin de semana nos da un impulso increíble de cara a Las Vegas, donde el equipo estuvo fantástico el año pasado", comentó.
Relacionado: TODOS los récords de Kimi Antonelli en la F1 2025
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo señala el AMBICIOSO objetivo para Cadillac
- hace 35 minutos
Checo apunta uno de los primeros RETOS que tendrá en Cadillac
- 1 hour ago
URGENTE: ¡Lewis Hamilton provoca DIVISIÓN en Ferrari!
- 2 hours ago
Antonelli REVELA PROBLEMAS con Russell como compañero
- 2 hours ago
Sainz explica la razón detrás del GRAN OPTIMISMO para el GP de Las Vegas
- 2 hours ago
Alonso plantea DUDAS sobre la capacidad de Aston Martin en F1
- 3 hours ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- ayer 14:00