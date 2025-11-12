Antonelli REVELA PROBLEMAS con Russell como compañero

Andrea Kimi Antonelli reveló los problemas que tiene con George Russell como compañero de equipo en Mercedes.

El piloto italiano, en declaraciones recogidas por FormulaPassion.it, dijo lo siguiente sobre los cambios que ha sufrido su relación con el corredor británico: "Mi relación con George está cambiando, sin duda.

"Es normal que no esté contento por haber quedado detrás de mí, igual que yo nunca estoy contento cuando voy por detrás. La relación ha cambiado y seguirá cambiando.

"Pero hay mucho respeto entre nosotros y una gran dinámica en el equipo, porque nos exigimos mutuamente. Este fin de semana nos da un impulso increíble de cara a Las Vegas, donde el equipo estuvo fantástico el año pasado", comentó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

