TODOS los récords de Kimi Antonelli en la F1 2025

Andrea Kimi Antonelli ha tenido altibajos en su temporada como novato en Mercedes, pero ya ha logrado batir algunos impresionantes récords debido a su corta edad.

Por ejemplo, ha sido el corredor más joven en la historia en varias cosas, como: ser líder de una carrera, marcar la vuelta más rápida y obtener una pole en cualquier formato de competencia.

Pero eso no es todo, ya que también el pasado Gran Premio de Brasil obtuvo un segundo lugar y con eso llegó a 122 puntos, rompiendo la marca que tenía Lewis Hamilton como el novato con más puntos en su primera temporada completa.

Una serie de hitos que demuestran el gran talento del italiano, que a pesar de vivir momentos complicados durante el año, pudo romper varias marcas que quedarán en los libros de historia.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

