Mercedes estaría dispuesto a sacrificar a George Russell o Andrea Kimi Antonelli para sacarlo del equipo y poder reemplazarlo con Max Verstappen.

Según informan en Corriere della Sera, la escudería alemana sigue con la mira en el cuatro veces campeón del mundo, pero eso significaría que uno de sus corredores actuales cambiaría de colores: "Si Verstappen decide llegar a un acuerdo con Toto Wolff, quien lleva tiempo esperando un "sí", sería Russell, recién renovado, quien se marcharía.

"¿Adónde? A Red Bull, a Aston Martin, incluso a Ferrari, donde al parecer goza de gran prestigio. Sí, Ferrari. Horner en Maranello, olvidémonos: hablamos de un directivo que no tiene ninguna intención de rendir cuentas a un jefe. Sin embargo, en caso de otra temporada mediocre, la posición de Vasseur volvería a estar en peligro. Actualmente no hay sustitutos fiables", revelaron.

Relacionado: Mercedes reconoce penoso ERROR con Kimi Antonelli

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado