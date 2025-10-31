Mercedes reconoce penoso ERROR con Kimi Antonelli

Mercedes ha reconocido que cometió un importante error con Andrea Kimi Antonelli en el pasado Gran Premio de México.

Bradley Lord, hablando en el análisis publicado en el canal de Youtube de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, reveló la equivocación cometida en la que se vio involucrado el corredor italiano.

Esto fue lo que dijo: "Fue una situación muy complicada. Kimi pilotaba de forma que gestionara sus neumáticos, logrando una sola parada y haciendo exactamente lo que se le pedía.

"George estaba claramente bajo la presión de Piastri, que se acercaba peligrosamente y sentía la presión de Kimi, que lo gestionaba todo con mucho cuidado, esperando a que los neumáticos de Bearman se desgastaran para aprovechar la situación, o a que se produjera un undercut si decidíamos pasar a dos paradas, ya que estábamos al límite.

"Nos llevó un tiempo darnos cuenta de eso porque, inicialmente, como equipo, dejábamos que nuestros pilotos compitieran libremente, tal como lo dictaba nuestra estrategia de carrera.

"Finalmente decidimos intercambiar posiciones y, en retrospectiva, creo que independientemente de si hubiéramos decidido mantener la posición o intercambiarla, fue la demora lo que nos jugó una mala pasada. Así que creo que ese día no fuimos lo suficientemente rápidos para lograrlo", reconocieron.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

