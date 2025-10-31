¡Mercedes ROMPE EL SILENCIO sobre la polémica entre Russell y Antonelli!

Mercedes ha roto el silencio sobre la polémica surgida en el pasado Gran Premio de México entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

En el análisis posterior de la carrera, Bradley Lord, representante de Mercedes, explicó los primeros compases de la competición: “Las primeras vueltas no se dieron como esperábamos; George fue uno de los pocos pilotos del top cinco que se mantuvo dentro de los límites blancos, lo que le hizo perder terreno.

"En la sexta vuelta, se encontró en desventaja y perdió dos posiciones adicionales. Él sintió que se le hizo un perjuicio, ya que esta decisión determinó el resultado final de su carrera. Kimi aprovechó la pérdida de George y gestionó sus neumáticos siguiendo una estrategia programada de una parada.

“Tras varias vueltas, optamos por invertir las posiciones de los monoplazas para darle a George la oportunidad de atacar al coche de Haas, pues creía tener velocidad. No obstante, la pérdida de agarre de los neumáticos en condiciones de pista sucia impidió que ganara terreno", comentaron.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con una serie de carros por todos lados de la pista saliéndose con afán de rebasar incluso por fuera de límites de manera ilegal.

Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36, mientras Sainz abandonó en la última vuelta, causando un polémico Virtual Safety Car.

En cuánto a los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó segundo, aumentando la distancia en el número de podios entre ambos. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

