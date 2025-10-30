George Russell tuvo una emocional reacción tras la polémica con Andrea Kimi Antonelli en el pasado Gran Premio de México.

El corredor británico dijo lo siguiente a la prensa: "Normalmente, trabajamos en equipo y estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato, y pude ver que Kimi tenía dificultades para adelantar a Bearman.

"Yo estaba en su tren de DRS, así que cuando mis neumáticos estaban en buen estado, estaba listo para atacar, pero al final, lo dejamos para demasiado tiempo, y para entonces, ya no había necesidad de cambiar de posición. O se hace de inmediato o no se hace en absoluto.

"En definitiva, Marcus está transmitiendo un mensaje. No es él quien toma las decisiones desde esa posición. Así que tenemos que sentarnos a hablar como equipo.

"En definitiva, no estoy luchando contra Kimi por un campeonato ni en una pelea, estamos luchando contra Ferrari y Red Bull por el segundo puesto en el campeonato, y terminamos sexto y séptimo, y podría haber sido diferente", señaló.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

