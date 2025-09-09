Checo Pérez Hoy: Cadillac vive el efecto 'Checo Pérez'; El cambio es brutal

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

El 'Efecto Checo Pérez' se ha presentado en Cadillac desde su presentación y las redes sociales han sido el primer gran impacto. ::: LEER MÁS

Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de prubeas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS

Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha anunciado la llegada de Colton Herta al equipo, un piloto que se convierte desde ya en una amenaza para Checo Pérez y para Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!