﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: Cadillac vive el efecto 'Checo Pérez'; El cambio es brutal

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

El 'Efecto Checo Pérez' se ha presentado en Cadillac desde su presentación y las redes sociales han sido el primer gran impacto. ::: LEER MÁS

Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de prubeas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS

Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha anunciado la llegada de Colton Herta al equipo, un piloto que se convierte desde ya en una amenaza para Checo Pérez y para Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Más noticias

