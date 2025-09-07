Cadillac anuncia INUSUAL cambio de piloto en la F1
Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de prubeas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos.
La estrella de IndyCar había comunicado su salida de la serie y de su equipo Andretti pocos días después de finalizar la temporada, dejando claro su objetivo de debutar en la Fórmula 1 con la nueva escudería estadounidense.
El equipo informó la semana pasada que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos principales en su temporada de debut en 2026. Esto deja a Herta únicamente el puesto de piloto de pruebas.
Sin embargo, esta situación le conviene, ya que por el momento no acumula los puntos necesarios para obtener la Superlicencia FIA, debido a la modesta asignación que se reparte entre los pilotos de IndyCar.
El CEO de Cadillac expone los planes para Herta
Con este planteamiento, Herta competirá en la Fórmula 2 durante 2026 para perfeccionar su habilidad en pista y acumular los puntos necesarios para dar el salto a la Fórmula 1 cuando se presente una oportunidad.
Durante el podcast "Off Track With Hinch and Rossi", Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, comentó lo siguiente:
"Hemos tenido la suerte de contar con Colton en Andretti en la escudería de IndyCar, y ahora se lanzará a perseguir su sueño en la Fórmula 1. Para ello, asumirá un riesgo considerable. No abandona IndyCar para ir directamente a la Fórmula 1, sino que se incorpora como piloto de pruebas y desarrollo, compitiendo en la Fórmula 2.
"Debe familiarizarse con nuevos circuitos y aprender a gestionar los neumáticos, que juegan un papel muy diferente en esta categoría en comparación con IndyCar. No podría estar más orgulloso de Colton por apostar a seguir su sueño."
