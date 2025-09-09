Cadillac conoce la primera GRAN muestra del 'Efecto Checo Pérez' en F1
Cadillac conoce la primera GRAN muestra del 'Efecto Checo Pérez' en F1
El 'Efecto Checo Pérez' se ha presentado en Cadillac desde su presentación y las redes sociales han sido el primer gran impacto.
Tras el anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares de la nueva escudería para la temporada 2026, la presencia de aficionados en la cuenta de Instagram fue la primera en ver el gran impacto del piloto mexicano.
Previo al anuncio de su llegada a Cadillac, la cuenta de Instagram de Cadillac F1 tenía apenas un total de 895,000 seguidores, pero a 8 de septiembre, la cuenta goza ahora de 2.4 millones de seguidores.
Con esto, queda demostrada la 'Checomanía' esperada por la escudería norteamericana, que se trasladará a grandes ventas.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
