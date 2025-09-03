ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia piloto estadounidense para F1
Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas.
El equipo estadounidense de Fórmula 1 por fin ha atendido la solicitud buscada de tener un piloto de dicho país en el equipo, aunque en este caso lo hará como piloto de pruebas.
Herta ha sido sido piloto principalmente en IndyCar y por mucho tiempo fue uno de los candidatos a tomar el asiento titular de Cadillac, pero estos terminaron inclinándose por la experiencia de Pérez y Bottas.
Las pruebas de los autos de Cadillac se ha rumorado que se harán con autos de Ferrari para poder tener una base previa con la cual trabajar al ser un nuevo equipo dentro de la parrilla.
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
¿Qué dijo Cadillac sobre Colton Herta?
“Colton es un piloto excepcionalmente talentoso con una velocidad, una técnica de competición y una madurez demostradas, muy superiores a las de su edad”, explicó el director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon.
"Su experiencia en el automovilismo estadounidense de alto nivel como parte de la familia TWG Motorsport lo convierte en la persona ideal para este puesto, y aportará una perspectiva, una visión y una energía nuevas y valiosas a nuestro equipo mientras seguimos construyendo el futuro", añadió.
“La incorporación de un piloto estadounidense a un equipo estadounidense de Fórmula 1 es un momento sumamente significativo, no solo para nuestro equipo, sino para el automovilismo estadounidense en su conjunto", comnetó.
“Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al equipo Cadillac de Fórmula 1, y estamos orgullosos de que lleve la bandera estadounidense con nosotros en el escenario mundial”, finalizó.
