Checo Pérez Hoy: Se confirma su regreso a F1; Dupla asegurada en su nueva escudería
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este sábado 23 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.::: LEER MÁS
Sergio Pérez podría vivir un gran peligro dentro de Cadillac si es que se hace oficial su fichaje para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Ahora que está claro que Max Verstappen seguirá pilotando para Red Bull Racing en 2026 y que cualquier incertidumbre sobre su futuro se reanudará el próximo año, tras el receso de verano se irá produciendo una reestructuración en otros equipos. ¿Qué novedades podemos esperar en el horizonte para Checo Pérez y Franco Colapinto? ::: LEER MÁS
