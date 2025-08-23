TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

En una medida para ayudar a poner en marcha al equipo debutante, una elección que, aunque pueda resultar algo predecible para algunos, es perfectamente lógica.

Cadillac trabaja a toda máquina para conseguir un debut exitoso en la categoría reina el próximo año. No obstante, no se esperan resultados inmediatos, ya que la escudería presentará su propia unidad de potencia recién en 2029 y, hasta entonces, dependerá por completo de los motores Ferrari. Además, el equipo aún debe formarse por completo, por lo que la experiencia de estos dos pilotos será fundamental.

Aunque la noticia todavía deberá confirmarse oficialmente, los aficionados parecen respaldar la decisión.

Kan alleen maar zeggen dat dit een ontzettend verstandige en begrijpelijke keuze is. — Jeroen (@jeroenscholte50) August 23, 2025

Perez heeft achteraf gezien toch wel zn gram gehaald, naar verhouding deed hij het nog goed als 2de driver. — JohnvdW (@John010w) August 23, 2025

Saaie en veilige keuze van callidac dit — bryan hulst (@hulst_bryan) August 23, 2025

Jaar geleden zou ik zeggen wordt niks, maar blijkt dat de RB gewoon niet te besturen is als je geen Max heet — Sam Sieben (@SiebenSam) August 23, 2025

Prima keuze. Ervaring en stabiliteit. — Rens - Chemtrail Squadron Leader (@HelemaalRens) August 23, 2025

If Cadillac next year is Perez and Bottas will they have two number 2 drivers — M 🩷¹² phd in antonellogy (@apricotonelli) August 23, 2025

I don’t think perez a good choice but given Cadillac doesn’t want to mess with their long term development, should be great pair! Giving Button & Barichello for Brawn GP vibe — Araii '충하라이' 🇲🇾 (@azraiizlkp) August 23, 2025

De tijd zal het leren. Ze zijn ook afhankelijk van de auto. Ik begrijp wel waarom Cadillac dit doet, ze missen heel veel kennis en met die 2 krijg je wel een hoop kennis binnen. We gaan het wel zien in 2026 😉 — ®ené J@nsen (@weekendrene) August 23, 2025

¿Qué tan preparados están Cadillac para la F1?

El proyecto 2026 comenzó a tomar forma el año pasado, incluso antes de que se confirmara oficialmente su entrada, al comprobar que no competirían en 2025. El equipo cuenta con cuatro sedes fundamentales: en Silverstone se ubicarán el equipo de carreras y los diseñadores del chasis; en Fishers, Indiana, estará la sede principal y se fabricará el monoplaza; en Warren, Michigan, se encuentra el Centro Técnico de General Motors; y en Charlotte, Carolina del Norte, se desarrollará la unidad de potencia.

Ya está en marcha el desarrollo del motor de General Motors, y la FIA ha aprobado su participación para 2029. Mientras tanto, en su debut en la F1, Cadillac utilizará una unidad de potencia de Ferrari. A pesar de la exhaustiva preparación para 2026, el equipo ha mantenido sus expectativas modestas y se espera que su primer año se encuentre en la parte trasera de la parrilla.

«En nuestras conversaciones con los accionistas, debatimos cuáles deberían ser las expectativas», comentó Graeme Lowdon a Goodwood. «Lo explico de forma sencilla: imagina que tienes un equipo de Fórmula 1 que has dirigido durante diez años y de repente aparece otro que te supera. Te enfadarías muchísimo. Por ello, hay que asumir que cualquier equipo nuevo arrancará desde abajo; de lo contrario, algo no estaría bien en otro ámbito. Esa es, en gran medida, la única forma de enmarcar la situación.»

