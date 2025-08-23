TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac
TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac
Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
En una medida para ayudar a poner en marcha al equipo debutante, una elección que, aunque pueda resultar algo predecible para algunos, es perfectamente lógica.
Cadillac trabaja a toda máquina para conseguir un debut exitoso en la categoría reina el próximo año. No obstante, no se esperan resultados inmediatos, ya que la escudería presentará su propia unidad de potencia recién en 2029 y, hasta entonces, dependerá por completo de los motores Ferrari. Además, el equipo aún debe formarse por completo, por lo que la experiencia de estos dos pilotos será fundamental.
Aunque la noticia todavía deberá confirmarse oficialmente, los aficionados parecen respaldar la decisión.
Relacionado: El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac
¿Qué tan preparados están Cadillac para la F1?
El proyecto 2026 comenzó a tomar forma el año pasado, incluso antes de que se confirmara oficialmente su entrada, al comprobar que no competirían en 2025. El equipo cuenta con cuatro sedes fundamentales: en Silverstone se ubicarán el equipo de carreras y los diseñadores del chasis; en Fishers, Indiana, estará la sede principal y se fabricará el monoplaza; en Warren, Michigan, se encuentra el Centro Técnico de General Motors; y en Charlotte, Carolina del Norte, se desarrollará la unidad de potencia.
Ya está en marcha el desarrollo del motor de General Motors, y la FIA ha aprobado su participación para 2029. Mientras tanto, en su debut en la F1, Cadillac utilizará una unidad de potencia de Ferrari. A pesar de la exhaustiva preparación para 2026, el equipo ha mantenido sus expectativas modestas y se espera que su primer año se encuentre en la parte trasera de la parrilla.
«En nuestras conversaciones con los accionistas, debatimos cuáles deberían ser las expectativas», comentó Graeme Lowdon a Goodwood. «Lo explico de forma sencilla: imagina que tienes un equipo de Fórmula 1 que has dirigido durante diez años y de repente aparece otro que te supera. Te enfadarías muchísimo. Por ello, hay que asumir que cualquier equipo nuevo arrancará desde abajo; de lo contrario, algo no estaría bien en otro ámbito. Esa es, en gran medida, la única forma de enmarcar la situación.»
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac
- hace 34 minutos
Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros
- hace 56 minutos
La FURIA de Wolff por mentiras de parte de F1
- 2 hours ago
¡Sorpresa! Lo que DE VERDAD piensa Ferrari sobre Hamilton
- 2 hours ago
Las TEMERARIAS palabras de Alonso que harán enfurecer a los aficionados
- 2 hours ago
Impactante revelación de Hamilton sobre su siguiente proyecto
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto