Filtran detalles sobre la TRAICIÓN en Red Bull

La parrilla de F1 para la temporada 2025 finalmente está completa y Yuki Tsunoda, para consternación de muchos fanáticos, no se convertirá en el compañero de equipo de Max Verstappen. El exentrenador del japonés ha desvelado detalles sobre la situación del conductor.

Ha sido un desastre en Red Bull Racing y en el equipo hermano VCARB. Sergio Pérez fue criticado dentro del equipo principal del fabricante de bebidas energéticas porque en repetidas ocasiones no logró acercarse al podio después de Miami la temporada pasada.

Daniel Ricciardo tenía opciones de hacerse con el puesto de 'Checo', pero Red Bull decidió despedirlo de forma bastante inesperada y desplegar a Liam Lawson con el equipo de Faenza. Entonces las cosas parecieron ir mal entre Tsunoda y Lawson.

El primero ya ha cumplido cuatro temporadas y por tanto tiene mucha más experiencia. Donde solía ser un exaltado, ahora mantiene la cabeza fría.

Lawson sólo ha competido en once Grandes Premios, pero aún no ha alcanzado su techo en términos de potencial. No tiene miedo de enfrentarse a grandes nombres, como Fernando Alonso y Pérez.

Miyakawa responde a un fan

Y Red Bull finalmente eligió a Lawson esta semana, se anunció oficialmente. Fue una gran decepción para Tsunoda y sus fanáticos, porque ¿qué más podría haber hecho para convertirse en compañero de equipo de Verstappen? Tuvo un mejor desempeño que Nyck de Vries y Ricciardo, y no es que Lawson lo aplastara, se argumentó.

Mario Miyakawa ha revelado qué sucede exactamente en Red Bull. Hasta hace poco fue manager de Tsunoda y anteriormente fue manager de Jean Alesi y Kamui Kobayashi, entre otros. Justo antes de que Red Bull anunciara quién sería el sucesor de Pérez, publicó fotos de Lawson y Tsunoda en Instagram con la leyenda: "Entonces... ¿Quién es el próximo?".

Un fan comentó: “Realmente no entiendo por qué un gerente actuaría como si fuera un extraño viendo un programa”. Miyakawa respondió: "Entiendo lo que estás diciendo, pero las negociaciones se hicieron imposibles porque la decisión ya se había tomado hace meses", reveló que las formaciones austriaca e italiana habían estado fuera de la situación de los pilotos en Red Bull durante mucho más tiempo que Se espera Racing y VCARB.

