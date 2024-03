Verstappen, Pérez, Tsunoda en Ricciardo schitteren in nieuwe Red Bull-video | F1 Shorts

Met de uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië is er een indrukwekkende reeks van de Nederlander ten einde gekomen. De drievoudig wereldkampioen was maar liefst 43 races achter elkaar probleemloos over de finish gekomen. De laatste DNF van Verstappen dateerde uit 2022, toen hij eveneens in Australië de eindstreep niet wist te halen. Destijds was het de krachtbron die de Limburger in de steek liet. Afgelopen zondag was het een probleem met de remmen van de RB20.