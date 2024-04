Ferrari teast nieuwe kleurstelling, Leclerc en Sainz te zien in blauwe raceoveralls

Théo Pourchaire maakt sinds 2022 deel uit van het Sauber-juniorteam en werd vorig jaar kampioen in de FIA Formule 2. Daarnaast heeft de 20-jarige Fransman er ook al drie vrije trainingen in de Formule 1 op zitten. Als regerend F2-kampioen mag hij niet alweer uitkomen in de klasse onder de F1 en dus rijdt hij in de Japanse Super Formula. Maar nu zal Pourchaire ook zijn debuut maken in de IndyCar tijdens de prestigieuze Grand Prix van Long Beach aankomend weekend. Dat zal hij doen bij het team van Arrow McLaren als invaller van David Malukas, die afgelopen februari een polsblessure opliep bij een fietsongeluk. Callum Ilott viel de eerste twee races in voor Malukas, maar hij is momenteel in Imola voor het FIA World Endurance Championship, en dus is Pourchaire door Arrow McLaren opgeroepen.