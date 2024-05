Ferrari-teambaas Vasseur viert feest met McLaren in Miami | F1 Shorts

Het Formule 1-team van Visa Cash App RB, ook wel Racing Bulls genoemd, heeft de draak gestoken met Ferrari op Instagram. De juniorenformatie deelde een video, waarin te zien is hoe Daniel Ricciardo met een spuitbus met blauwe verf een '3' aanbrengt op de livery van zijn auto. In het bijschrift van de video staat de tekst "Adding a touch of blue 👀", waarmee overduidelijk wordt verwezen naar de veelbesproken blauwe accenten op de nieuwe livery van Ferrari in Miami.

In de comments onder de video wordt duidelijk dat fans de 'hint' van het bijschrift snel door hadden. "Dat bijschrift 💀", zo reageert het populaire kanaal wtf1official. "De admin weet wat hij doet met dat bijschrift", zo schrijft weer een ander. "Het gevecht tussen de admins [van social media, red.]... we zien het graag... bel Netflix 😋", zo klinkt het iets verderop in de comments.