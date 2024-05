F1 blikt terug op eerste pole Schumacher voor Ferrari

Afgelopen weekend werd er op de straten van Monte Carlo geracet tijdens de veertiende editie van de Grand Prix de Monaco Historique. Adrian Newey, de ontwerper die eerder deze maand zijn afscheid bij Red Bull Racing aankondigde, deed ook mee en kwam in actie in Série D, de klasse voor Formule 1-auto's van 1966 tot en met 1972. Newey kroop achter het stuur van een Lotus 49B uit 1968. Hij haalde bij de beruchte haarspeldbocht een Matra in en finishte uiteindelijk als vierde op een minuut achterstand van de winnende Lotus 72 van Katsuaki Kubota. McLaren-CEO Zak Brown deed ook mee, maar dan in Série F voor Formule 1-auto's van 1977 tot en met 1980. De Amerikaan wist de finish niet te bereiken in zijn Williams FW07B uit 1980.