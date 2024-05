F1 blikt terug op eerste podium Ricciardo in de Formule 1

Bandenleverancier Pirelli gaat ervan uit dat het veld gaat starten op de gele band om vervolgens tussen ronde 15 en 21 een pitstop te maken voor de hardste compound. Dat is in de ogen van de Italianen de snelste route naar de finishvlag op het Miami International Autodrome. Een start op de harde band om aan het einde van de race over te stappen op de medium compound wordt ook als optie overwogen. De rode banden kunnen echter ook zo'n zeventien ronden meegaan, maar in de sprintrace was al te zien dat de slijtage vrij hoog was.