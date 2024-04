Tijdens de Red Bull Grand Prix of the Americas, de derde ronde van het wereldkampioenschap voor motoren, was er een bizar moment in de Moto3-wedstrijd. Iván Ortolá crashte samen met Stefano Nepa op het Texaanse circuit. Ortolá wilde zo graag weer terug in de race komen dat hij per ongeluk naar de verkeerde fiets rende. Nepa wist Ortolá gelukkig nog te pakken te krijgen en maakte zijn collega duidelijk dat hij zijn fiets aan het stelen was. Ortolá viel uiteindelijk uit en Nepa moest genoegen nemen met P18. De Nederlander Collin Veijer kwam helaas ook niet aan de finish in Austin. De Moto3-race werd gewonnen door David Alonso. In de MotoGP leek Marc Márquez af te stevenen op zijn eerste zege op een Ducati, totdat hij halverwege de race viel. Maverik Viñales ging er op zijn Aprilia met de overwinning vandoor na een late inhaalactie op de indrukwekkende rookie Pedro Acosta.