Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 20:02 - Laatste update: 20:05

Een nieuw hoofdstuk in de soap rondom Sky Sports Italia commentatoren Davide Valsecchi en Matteo Bobbi, die na de Grand Prix van Spanje geschorst werden wegens seksistische uitspraken over een dame in beeld. De dame in kwestie blijkt Christine Giampaoli Zonca te zijn, die het nu juist opneemt voor de twee presentatoren.

Het moment waar de commotie over ontstond betrof een gesprek tussen Valsecchi en Bobbi, die samen de upgrades van teams in Barcelona aan het doornemen waren. “Ik wil Davide laten weten dat ik achter hem ook een fraai update-pakket zie, als hij even omdraait”, zei Bobbi in de live-uitzending als grap, doelend op de dame die achter de twee Sky Sports-collega's in de liveverbinding stond. “Helaas heb ik me laten vertellen dat je die niet mag testen”, reageerde Valsecchi vervolgens daarop. De grap viel verkeerd bij de kijkers én bij de leiding van Sky Sports, die naar de ontstane commotie het tweetal in ieder geval schorste voor de Grand Prix van Canada.

Excuses

Beide heren gingen na afloop diep door het stof. “Het spijt me enorm. Zondag na de race voerden we een smakeloos gesprek en gebruikten we ongepaste, respectloze woorden. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die beledigd voelt, aan vrouwen en aan Sky”, zei Valsecchi. "Ik ben alles behalve respectloos en wil mijn welgemeende excuses maken aan iedereen die zich beledigd voelt. Daarnaast wil ik uitspreken dat ik iedereen respecteer, ook alle vrouwen", zei Bobbi onder meer. Voorlopig staat het tweetal - ondanks de excuses - echter wel aan de kant.

Reactie van de dame in kwestie

Het is nu echter de dame in kwestie, de Italiaanse Zonca, die reageert. "Toen ik over de schorsing las, dacht ik eerst dat het een grap was", vertelt ze aan Corriere della Sera. Het blijkt zelfs dat de blondine het tweetal prima kent. "Bij de volgende race zal ik met Bobbi en Valsecchi een video maken, dus misschien ben ik nu degene die een paar grappen over hen maakt. Toen ik erachter kwam dat het waar was wat ik hoorde, had ik medelijden met ze. Het zijn twee goede commentatoren. Het is in mijn ogen allemaal behoorlijk overdreven. Ik ken ze en heb ze meteen een berichtje gestuurd", besluit ze. Voorlopig heeft Sky nog niet gereageerd op het nieuwe hoofdstuk in de soap.