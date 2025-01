Deze week werd duidelijk dat Angela Cullen zich weer bij Lewis Hamilton voegt, om deel uit te maken van het Ferrari-avontuur van de Brit. Cullen was alleen nog niet gespot bij de Scuderia, maar inmiddels zijn er hier en daar wat kiekjes opgedoken.

De Nieuw-Zeelandse was jarenlang de vertrouweling van de zevenvoudig kampioen, maar daar kwam in maart 2023 een plotseling eind aan. Het is nog altijd onduidelijk wat hieraan vooraf ging, al hintte Hamilton destijds op het feit dat de werkzaamheden simpelweg te uitdagend voor Cullen werd. Toch verklaart dat niet het moment waarop het duo uit elkaar ging, want dat gebeurde na de eerste race in Bahrein. Cullen ging daarna haar eigen kant op en gaf in augustus 2024 aan dat ze in de IndyCar een nieuwe uitdaging had gevonden, als fysiotherapeut van landgenoot Marcus Armstrong. Desondanks kwamen er onlangs de geruchten over een hereniging van het duo (Cullen & Hamilton) en inmiddels zijn daar ook de foto's bijgekomen.

Cullen ook in Ferrari-rood te bewonderen

Hoewel de afgelopen dagen al via diverse kanalen bekend werd dat Cullen daadwerkelijk terug is, ontbrak nog altijd de bevestiging, maar die is er inmiddels.

Não é só Lewis que está vestindo vermelho esse ano! ❤️



Sua fisioterapeuta Angela Cullen está de volta e temos como provar! 🫂 pic.twitter.com/QF6LtrmMbR — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) January 22, 2025

