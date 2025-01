Dinsdag werd bekend dat Angela Cullen na twee seizoenen afwezigheid weer aan de zijde van Lewis Hamilton terug te vinden is. De Nieuw-Zeelandse vertrok in maart 2023, toen de openingsrace in Bahrein al was verreden, maar zal het avontuur van de zevenvoudig kampioen bij de Scuderia van dichtbij meemaken.

Cullen werd in 2016 toegevoegd aan het team van Hamilton. De Kiwi vertolkte niet alleen de rol van fysiotherapeut, ook was ze een vertrouweling van de Brit geworden. Het duo was dan ook veelvuldig te zien in de paddock en Hamilton verklaarde dan ook dat hij een betere coureur door haar was geworden. Toch kwam daar in maart 2023 de plotselinge scheiding. Dat Cullen nu weer aansluit bij Hamilton is wel opmerkelijk. Zo gaf ze in augustus 2024 nog aan dat ze als fysio van Marcus Armstrong in de IndyCar op haar plek was en dat ze niet van plan was om snel te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Uitdagende rol werd toch iets te uitdagend

Toen de breuk bekend werd, gaf Hamilton aan dat dit te wijten was aan de aard van de 'uitdagende rol' die ze binnen de Formule 1 had. "Ik denk dat het een ongelooflijk uitdagende rol is voor iedereen in die functies. Je moet veel reizen en je bent veel tijd weg van je familie", zo verklaarde Hamilton destijds bij Sky Sports F1. "Je groeit ongelooflijk dicht naar elkaar toe. Als je aan het eten bent, tijdens je weekenden en als je op reis bent, ben je meestal jij, je trainer of fysiotherapeut, je familie of wat dan ook. Het is ongelooflijk intiem in die zin en je wordt geweldige vrienden. Angela leeft nu haar eigen leven", zo voegde hij destijds eraan toe. Toch waren er ook berichten die wezen naar een keuze vanuit Mercedes om het duo uit elkaar te halen, maar daar is nooit een bevestiging van gekomen. Cullen sluit in 2025 overigens niet aan bij Ferrari, maar bij het bedrijf van Hamilton zelf: Project 44. In die hoedanigheid zal ze de rol van fysiotherapeut voor Hamilton weer op zich nemen.

