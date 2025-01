Je kan er niet omheen, want het nieuws is overal: Lewis Hamilton heeft de overstap gemaakt van Mercedes naar Ferrari voor het F1-seizoen van 2025 en mocht deze woensdag voor het eerst achter het stuur van de rode bolide kruipen. Dankzij de transfer heeft de zevenvoudig wereldkampioen tevens een record op Instagram kunnen verpletteren.

Hamilton kroop vanochtend achter het stuur van de twee jaar oude Ferrari SF-23. Hij beschreef zijn eerste meters voor de Scuderia als een van de beste momenten van zijn leven. "Toen ik de auto startte en de garage uit reed, had ik de grootste glimlach op mijn gezicht. Het deed me denken aan de allereerste keer dat ik met een Formule 1-auto testte - zo'n gaaf en speciaal moment. Vandaag, bijna twintig jaar later, voelde ik diezelfde emoties weer. Ik kon van buiten al zien hoe gepassioneerd de geweldige Ferrari-familie was, van elk lid van het team tot de fans, maar om dat zelf te mogen ervaren als Ferrari-coureur is echt buitengewoon. Passie vloed hier door de aderen van iedereen en het is onmogelijk om je dan niet te laten meeslepen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de warmte die ik deze week van iedereen hier in Maranello heb gevoeld. Er is nog een boel werk aan de winkel, maar ik kan niet wachten om te beginnen", aldus de Brit na een mistige dag op het circuit van Fiorano.

Record op Instagram

Niet alleen heeft Hamilton zijn eerste dag achter het stuur van een Ferrari F1-auto achter de rug, hij heeft ook zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc verslagen. Het gaat daarbij om het aantal likes op een post op Instagram. Leclerc had namelijk het record in handen van de meeste likes op een post die gerelateerd is aan de Formule 1. De selfie na zijn overwinning op Monza vorig jaar leverde iets meer dan 4,6 miljoen likes op.

Hamilton heeft het record van Instagram-likes op een F1-gerelateerde post inmiddels verbroken. Zijn eerste post als Ferrari-coureur heeft al meer dan 5,3 miljoen likes opgeleverd en blijft nog stijgen.

Zijn post waarin hij voor het eerst te zien is in zijn Ferrari-overall, komt ook gevaarlijk dichterbij met op het moment van schrijven 4,025 miljoen likes.

