Niet alleen Lewis Hamilton is op maandag begonnen aan een nieuw avontuur bij een nieuwe renstal, ook Isack Hadjar is begonnen aan zijn dienstverband bij het team van Racing Bulls. Die renstal is daarin leuk ingehaakt op de eerdere post van Hamilton eerder deze maandag.

Red Bull heeft natuurlijk de nodige lastige beslissingen moeten nemen aan het einde van 2024. Het team was eigenlijk al het hele jaar ontevreden over de prestaties van Sergio Pérez en ook onder fans ontstond het idee dat het eigenlijk niet langer meer door kon op deze manier met de teamgenoot van Max Verstappen. Uiteindelijk besloot men om niet meer door te gaan met de Mexicaan, Liam Lawson door te schuiven naar zijn plek en de kans in het team van Racing Bulls te gunnen aan Hadjar, die overkomt vanuit de Formule 2.

Voor de Fransman was het op maandag eindelijk tijd voor zijn eerste werkdag in dienst van de Formule 1-renstal, net zoals Hamilton even verderop in Italië ook aan de slag was gegaan bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen plaatste een emotionele en iconische post op Instagram en het team van Racing Bulls is daar nu briljant op ingehaakt. Men heeft Hadjar op eenzelfde soort foto gezet, met eenzelfde soort caption. Zelfs het jasje dat Hamilton op zijn foto draagt, mocht niet ontbreken op de briljante inhaker.

