Max Verstappen heeft een tipje van de sluier opgelicht over het helmdesign waar hij aankomend seizoen in de Formule 1 mee zal gaan rijden. De Nederlander zegt dat hij heeft gekozen voor old-school.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij. Op zondag 16 maart wordt het nieuwe jaar in de koningsklasse afgetrapt met de Grand Prix van Australië, maar in aanloop hiernaar toe staat er ook het een en ander te gebeuren. Zo zijn er natuurlijk de testdagen in Bahrein, het season launch event in Londen, het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook alle kleinere lanceringen, zoals de racepakken en helmen van de coureurs.

Helmdesign Verstappen 2025

Met name het helmdesign is iets waar veel rijders veel tijd en moeite instoppen, zo ook Max Verstappen: "Mijn favoriete design is de helm waarmee ik in mijn beginjaren van het karten reed. En trouwens ook mijn helmdesign van afgelopen seizoen", vertelt hij in een livestream van Team Redline. "Dit jaar zal het vergelijkbaar zijn, maar het wordt een klein beetje anders. Het is mijn eigen design en lijkt op hoe mijn vader ook begon. Dat vind ik het mooiste, een beetje basic. Ik ben teruggegaan naar het traditionele old-school design, dat vind ik het mooist."

