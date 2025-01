Mercedes is het vierde team waarvan bekend is geworden wanneer hun bolide wordt gelanceerd voor het F1-seizoen van 2025. Er is ook al een filmdag ingepland voor George Russell en hun nieuwe aanwinst Andrea Kimi Antonelli.

De Zilverpijlen kunnen met gemengde gevoelens terugblikken op vorig jaar. Aan de ene kant werden ze slechts vierde in het constructeurskampioenschap, hun slechtste eindpositie sinds 2012, maar aan de andere kant wisten ze voor het eerst sinds de herintroductie van het groundeffect meerdere Grands Prix te winnen. Dit jaar zullen ze het echter zonder Lewis Hamilton moeten doen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft de overstap gemaakt naar Ferrari. Russell heeft dus een nieuwe teamgenoot: de achttienjarige debutant Andrea Kimi Antonelli. Mercedes hoopt in de vorm van de W16 een competitieve wagen te kunnen ontwikkelen voor de twee coureurs.

Lancering en filmdag

Mercedes zou hebben besloten om geen eigen lancering te organiseren, mogelijk om zoveel mogelijk tijd te hebben om de auto te ontwikkelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens Autosport zullen we dus pas tijdens het launchevenement in de O2 Arena op 18 februari een eerste blik kunnen werpen op de W16. Ze volgen daarmee het voorbeeld van Red Bull Racing. Daarna doet de Duitse grootmacht het weer anders dan anders. In plaats van een filmdag op Silverstone, wat ze ieder jaar hebben gedaan sinds 2017 op één keer na, wordt de filmdag gehouden in Bahrein. Naar verluidt vindt deze plaats op 25 februari, een dag voor de officiële wintertests. Mercedes mag maximaal 200 kilometer afleggen op de filmdag, en Antonelli en Russell zullen de auto moeten delen.

