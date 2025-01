Het team van Mercedes beschikt nu alweer enkele jaren over een zwarte livery, met uitzondering van 2022 toen het team terugkeerde naar een traditionele zilveren livery. Toto Wolff heeft nu in gesprek met Lewis Hamilton verteld wat het team van plan is met de volgende livery.

De Duitse renstal heeft de afgelopen jaren wisselvallige resultaten geboekt in de koningsklasse. Af en toe leek het team terug op de goede weg te zijn, om vervolgens weer een terugval te ervaren. In 2024 kwamen de Zilverpijlen niet verder dan de vierde plek in het constructeurskampioenschap en dat zal men in 2025 toch graag een stuk beter gaan doen. De vraag is of dat lukt, want inmiddels zal het team van Toto Wolff toch met name aan het focussen zijn op het nieuwe Formule 1-tijdperk qua motoren dat vanaf 2026 op de rol staat.

Black Lives Matters

Wat betreft de livery, staat er nog geen verandering op het programma voor het nieuwe seizoen. De afgelopen jaren rijdt de Duitse formatie meestal met een zwarte livery rond. een initiatief dat in 2020 met name door Lewis Hamilton in het kader van Black Lives Matter naar voren is gebracht. Dit om aandacht voor meer diversiteit en inclusiviteit te vragen binnen de Formule 1. Mercedes wilde daar ook graag aan meewerken, al is Hamilton inmiddels natuurlijk wel naar Ferrari vertrokken. Het is dan ook de vraag of Mercedes om die reden bereid is door te gaan met de zwarte lay-out.

Kleur van 2025

In een video van Mercedes blikken Hamilton en Wolff samen terug op de opmerkelijke actie van het team: "Dat was enorm emotioneel voor mij. Ik was bij mijn vader thuis. Ik kreeg toen het telefoontje en dacht: 'Oh mijn god, ze veranderen de auto naar zwart. Ze hebben toegezegd.' Hamilton merkt vervolgens nog op dat het simpelweg het best eruit ziet in het zwart, waarna Wolff een onthulling doet: "Dat is waarom we bij zwart blijven. We gaan ermee verder. Dat is wat jij gebracht heb naar ons", besluit hij tegen Hamilton.

