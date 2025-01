Manager Colapinto verklaart waarom overstap naar Red Bull is afgeketst

Ook Red Bull Racing was geïnteresseerd om Franco Colapinto over te nemen van Williams, zo bevestigt de manager van de Argentijn in gesprek met Infobae. Alpine heeft uiteindelijk de 21-jarige coureur aan zich weten te binden voor vijf jaar en het zou gaan om een reserverol.

Het is precies dezelfde rol die Colapinto bij Williams zou invullen, want Carlos Sainz zal dit jaar samen met Alexander Albon de kleuren van het team verdedigen. Wel heeft het Franse team betaald voor de overstap van de Argentijn en vooral adviseur Flavio Briatore is gecharmeerd van de jongeling die uiteindelijk negen keer mocht invallen in 2024. Daarbij zou Alpine maar liefst zo'n 20 miljoen dollar hebben betaald voor de transfer en diverse geruchten wijzen naar een gelimiteerde tijd voor vaste rijder Jack Doohan.

Red Bull toonde interesse

Manager Maria Catarineu legt bij het medium uit dat de deal met Red Bull uiteindelijk is geklapt en wijst naar verschillende redenen. "Christian toonde duidelijke interesse in Franco. Dat kon bij Red Bull zijn als teamgenoot van Max Verstappen of bij het tweede Red Bull team. Hij wilde graag weten wat de situatie was bij Williams en een gesprek voeren met James [Vowles red.]", zo opent Catarineu. Red Bull wilde toch liever voor de eigen talenten gaan, met Liam Lawson naast Max Verstappen en Isack Hadjar in het zusterteam bij Yuki Tsunoda. "De Red Bull-deal ging niet door om verschillende redenen. Allereerst omdat Red Bull een bestuur heeft, en omdat ze een goed opleidingstraject hebben met coureurs die op hun kans aan het wachten waren. Dus dat lukte niet. Maar het bezoek van Christian was een goede manier voor Williams om te ontdekken wat de toekomst hield voor Franco."

Briatore bleef geïnteresseerd

Hoewel Red Bull daadwerkelijk geïnteresseerd was in de Argentijnse coureur, was Alpine er wel als eerst bij, zo vertelt Catarineu bij Corazon de F1. "Hij was de eerste geïnteresseerde partij, 'Nou, meer of minder tegelijkertijd met Red Bull. Maar Flavio zei: 'Ik wil hem, en ik wil hem zo en zo.' Het was erg ingewikkeld omdat er Franco is als coureur, zijn managementbedrijf, Williams als Franco's team, en de andere geïnteresseerde teams. Maar daar begon alles. En Flavio verloor zijn interesse nooit", aldus Catarineu.

