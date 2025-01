Het is nog even wachten tot we de nieuwe liveries van de teams in het openbaar zullen gaan zien, al lijken we na een foutje van Flavio Briatore in ieder geval er vanuit kunnen te gaan dat het team van Alpine met de kleuren blauw en roze op de proppen zal gaan komen voor 2025.

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Daarnaast kiezen sommige renstallen er ook voor om nog een eigen lancering voor de wagen te organiseren, zo hebben Ferrari en Williams al een datum wereldkundig gemaakt waarop ze hun wagen tentoon gaan stellen aan de wereld. Een ander team lijkt de kleuren van de wagen nu al bekend te maken, weliswaar per ongeluk.

Alpine blundert?

Zo is het Alpine-adviseur Briatore die op zijn Instagram stories niet helemaal rekening gehouden lijkt te hebben met de foto's van de aanstaande wagen die rondslingeren op tafel van de vergadering waar hij aanwezig is. De markante oud-teambaas deelt beelden van die vergadering op zijn kanaal, maar op de tafel slingeren diverse foto's van de auto rond. Daarop valt te zien hoe de kleuren van de livery in ieder geval uit blauw en roze lijken te bestaan. Niet helemaal verrassend natuurlijk, maar handig is anders.

