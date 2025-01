Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat Kimi Antonelli een riskante keuze is geweest van zijn voormalige teambaas Toto Wolff, maar weet uit eigen ervaring hoeveel potentieel de jonge Italiaan heeft. Antonelli reed als jonge tiener in de kartopleiding van Rosberg, en zal in 2025 op 18-jarige leeftijd zijn Formule 1-debuut maken bij Mercedes.

Alle ogen staan gericht op zowel Lewis Hamilton bij Ferrari, maar ook op de piepjonge Antonelli. Mercedes heeft veel vertrouwen getoond in de Italiaan, die de meest succesvolle coureur in F1-geschiedenis moet gaan opvolgen bij de zilverpijlen. In 2024 reed hij zijn eerste en enige seizoen in de Formule 2, en sloeg hij Formule 3 over. Het is een vergelijkbaar traject met Max Verstappen, die F2 oversloeg en slechts één seizoen in de Formule 3 meedraaide voor hij naar Toro Rosso werd gepromoveerd, ook uit vrees van Red Bull dat de Nederlander zou worden weggekaapt door een ander team. Mercedes had vergelijkbare redenen voor het promoveren van Antonelli, naast dat hij net als Verstappen destijds wordt gezien als een jonge coureur die het potentieel heeft om een hele grote te worden in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli gaat zeker fouten maken

Rosberg heeft samengewerkt met zowel Antonelli als Wolff in zijn verleden, en kan dus een goed oordeel vellen over zowel de coureur als de reden dat Mercedes de sprong in het diepe heeft gewaagd. “Ik ken Kimi heel goed," zei Rosberg in een interview met Gazzetta dello Sport. "Hij reed in 2019 in mijn Karting Academy en ik had op die leeftijd al gezien wat een indrukwekkend talent hij was. Het is een gewaagde zet van Toto, maar je kunt het potentieel van deze jongen niet negeren. Hij zal zeker fouten maken in 2025, maar ik weet dat Mercedes hem goed zal steunen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich en ik ben benieuwd hoe hij zich aanpast aan de F1''.

F1 kan meedogenloos zijn

Antonelli heeft in George Russell een van de topcoureurs in de sport naast zich in de garage. Voor het eerst in de Formule 1 zal Russell de rol van de teamgenoot met ervaring moeten spelen - voorheen had hij dat zelf naast zich in de vorm van Hamilton en, bij Williams, Robert Kubica. Rosberg denkt dan ook dat het hebben van een teamgenoot die kan helpen van belang is voor een onervaren coureur als Antonelli. “Dat is cruciaal. De eerste seizoenen zitten vol uitdagingen en iemand met ervaring om je te begeleiden kan echt een verschil maken. Ik hoop dat de nieuwkomers dit jaar een goede ondersteuning om zich heen hebben, want F1 kan meedogenloos zijn en na een paar slechte prestaties kan alles snel veranderen.”

Gerelateerd