Volgens de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, was verval van de RB20 in 2024 enigszins verwacht, alleen had de Fransman niet gedacht dat het team zover zou wegzakken, als in de tweede fase van het seizoen. Er gingen stemmen op die hoopten dat het team terug zou gaan naar het concept van de RB19, maar dat had volgens Waché helemaal geen zin.

Toen het doek van de RB20 werd getrokken, was direct het verschil te zien met de voorganger, de RB19. Red Bull Racing koos voor een ander pad en deed dat om de concurrentie een stapje voor te blijven. Dat lukte tot aan de race in China, want daarna nam McLaren het stokje over met de MCL38. Daarnaast speelden balansproblemen op, waar het team lange tijd geen echte oplossing voor had. De ogen werden echter wel geopend in Monza, toen het team meer inzicht kreeg in de problemen en het juiste pad qua ontwikkeling, naar eigen zeggen, weer wist te vinden.

Voorsprong beginfase 2024 onverwachts

In gesprek met Motorsport.com legt de Fransman de gedachten achter de schermen bij het team bloot: "Het seizoen was eigenlijk zo uitdagend als dat we vooraf hadden verwacht. We waren eerlijk gezegd meer verrast door het begin van het seizoen en het gat dat we hadden. We hadden verwacht dat het hele jaar zou worden zoals het einde van het seizoen: een groot gevecht met de anderen. Natuurlijk hadden we niet verwacht dat we in het midden van het seizoen zelf zouden wegzakken, maar we hadden wel een enorme strijd met andere teams verwacht."

RB19 VS RB20

Er gingen stemmen op die aangaven dat de RB19 wel dominant was en dat het team daarom weer meer op die koers moest gaan ontwikkelen. Toch stelt Waché dat dit weinig nut had: "Op een gegeven moment zagen we dat we in dezelfde omstandigheden en op dezelfde banden een seconde sneller waren dan het jaar ervoor. Dan kun je wel teruggaan [naar een oude specificatie], maar als je een seconde langzamer bent, dan sta je achteraan op de grid in Abu Dhabi. Die keuze is dus aan ons." Voor 2025 luidt de doelstelling om de balansproblemen op te lossen, ook hamerde Helmut Marko en Christian Horner erop dat de RB21 een groter werkvenster moet hebben. Waché wijst dan ook naar de sleutel tot succes: "We hadden duidelijk nog potentie die we niet konden benutten door onze balansproblemen."

