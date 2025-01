Met het terughalen van Valtteri Bottas als reservecoureur dekt Mercedes zich in voor als Kimi Antonelli faalt, zo denkt Juan Pablo Montoya. Montoya ziet Antonelli als een riskante zet van het Duitse team, en meent dat ze Bottas op de bank hebben geplaatst voor het geval het experiment misloopt.

Bottas reed tussen 2017 en 2021 voor Mercedes, en won in deze tijd tien Grands Prix en vijf constructeurskampioenschappen. De Fin heeft nog altijd een ijzersterke band met zijn voormalige team, en mede hierdoor is hij teruggekomen naar Brackley, al zei het als reservecoureur achter George Russell en Kimi Antonelli. Het promoveren van de achttienjarige Antonelli is een riskante zet, zeker gezien hij de meest succesvolle coureur aller tijden opvolgt in Lewis Hamilton, wat druk met zich zal meebrengen. In zijn eerste officiële sessie, VT1 voorafgaand aan de Grand Prix van Italië in 2024, stond Antonelli al na twee ronden in de muur bij Parabolica. Mercedes heeft meerdere malen aangegeven dat ze geen wonderen verwachten van de Italiaan, maar volgens Montoya is Bottas een soort verzekering voor het geval hij faalt.

Artikel gaat verder onder video

Bottas is een vangnet en dat weet hij

Er zal niet worden verwacht van Antonelli om Russell te verslaan, maar de Italiaan zal wel tekenen moeten laten zien dat hij bij een team als Mercedes thuishoort in 2024, zo weet ook Montoya. “Kimi Antonelli staat aan de andere kant van de medaille, in de schijnwerpers bij een van de beste teams met een teamgenoot die het mega goed doet,” vertelde de Colombiaan aan CasasDeApuestas.bet. En je wordt verkocht als de volgende Max Verstappen. Als hij het niet waarmaakt, is dat moeilijk. Hoe is het zie is dat Mercedes zich met [Valtteri] Bottas zou indekken. Hij is een vangnet om iemand te hebben voor het geval het niet werkt met Antonelli en dat weet hij.”